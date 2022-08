Camouflage è uno strumento di fotoritocco unico nel suo genere che può essere trovato nella funzione Gomma magica di Google Foto. Questo strumento è stato introdotto con il rilascio di Google Pixel 6a alcune settimane fa. L’applicazione è ora disponibile sugli smartphone di punta di Google.

Sarai in grado di perfezionare le tue foto dopo aver installato l’aggiornamento su uno dei migliori telefoni Android di Google, inclusi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Per applicare il mimetismo a un’immagine in Google Foto, avvia il processo di modifica di una foto come al solito, quindi fai clic sulla scheda Strumenti. Quando alla fine avvierai Magic Eraser, sarai in grado di vedere lo strumento per la prima volta.

Google Foto si perfeziona con una nuova funzionalità

Questo ingegnoso metodo che coinvolge una gomma magica è stato dimostrato a luglio, giusto in tempo per il lancio del Pixel 6a. Funziona in modo analogo a quello della funzionalità “Cancella”: tutto ciò che devi fare è disegnare un cerchio attorno a un elemento che sembra disturbare e Camouflage ne modificherà il colore in modo che si confonda con lo sfondo.

L’uso del camuffamento è una strategia accorta che impedisce agli aspetti meno significativi di un’immagine di distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale dell’immagine. Funziona con qualsiasi immagine salvata in Google Foto, inclusi gli screenshot. Google Foto ha appena ricevuto una serie di aggiornamenti che semplificano l’accesso ai tuoi screenshot. Questo è in aggiunta a ridurre al minimo il numero di distrazioni dell’immagine presenti. Grazie a questa funzionalità, non sarà più necessario accedere alla scheda della libreria per individuare le acquisizioni dello schermo.