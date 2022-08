Quindi, se il cratere dovesse eruttare, l’aria, rigorosamente inquinata per via del non corretto smaltimento di queste sostanze, si andrebbe a spargere ovunque, creando un vero e proprio disastro ambientale. Ci sarebbe la diffusione immediata di mercurio, piombo e metalli, sostanze cancerogene che i vulcani non possono ovviamente filtrare.

In definitiva, l’idea di buttare i rifiuti all’interno dei vulcani è alquanto surreale e non attuabile nel concreto. Se si dovesse fare un’azione del genere, i pericoli dal punto di vista ambientale sarebbero innumerevoli.