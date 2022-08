Nell’ultimo periodo si sente parlare spesso di batterie o ricariche illimitate. Inizialmente, quello che sembrava un discorso leggermente utopico, sta per diventare ufficialmente realtà.

Potrebbe essere un sogno che si realizza quello della ricarica illimitata per auto elettriche con pagamento flat con OpenCharge, offerta speciale arrivata direttamente da Enel X ed Enel Energia per avere una ricarica illimitata dei nostri veicoli elettrici, sia a casa che in ufficio.

Questa soluzione ci viene “in soccorso” per via dei costi dell’energia elettrica che sono spesso in aumento e potrebbe rivelarsi una vera e propria salvezza per quanto riguarda il problema ricarica delle auto elettriche.

Dal 7 marzo 2022 in poi, Enel X ha già ritoccato le tariffe a consumo, mentre pare che siano rimasti invariati i prezzi degli abbonamenti, come quelli di OpenCharge per la ricarica illimitata dei veicoli elettrici, a casa o in ufficio.

Ricarica illimitata: ecco la tariffa flat a prezzo fisso di Enel X con OpenCharge

Come possiamo aderire all’offerta? Per fare ciò, è necessario acquistare una JuiceBox di Enel X, disponibile nei suoi modelli 3.7 kW, 7.4 kW e 22 kW.

Chi invece possiede già una fornitura elettrica di Enel, può tranquillamente accedere all’offerta OpenCharge dedicata, andando a cambiare il proprio prodotto in via del tutto gratuita mediante Enel Energia.

Mentre, per i nuovi utenti, basterà andare a sottoscrivere un contratto con energia che proviene totalmente da fonti rinnovabili.

I benefici che si possono avere con OpenCharge sono molteplici. In particolar modo, ciò che fa più gola è la ricarica elettrica illimitata pagando un forfait anche se non siamo a casa.

Quindi, anche sulle colonnine pubbliche sarà possibile caricare la nostra auto grazie a 2 pieni di energia al mese che sono compresi nell’offerta. Il tutto ovviamente tramite i 12.000 punti di ricarica Enel X presenti in Italia su tutto il territorio.