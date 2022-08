Negli ultimi mesi, Google ha abbandonato ‘Google Pay’ come app distinta, indirizzando invece i clienti a un’esperienza ‘Google Wallet’ incorporata in Play Services. Fitbit, che è stata acquisita da Google lo scorso anno, offre attualmente il proprio servizio di pagamento, Fitbit Pay.

Fitbit punta a introdurre quest’anno due nuovi smartwatch per il fitness, secondo le indicazioni attuali, inclusi i recenti elenchi normativi e i rendering trapelati: Fitbit Sense 2 e Versa 4. Poiché questi saranno i primi grandi lanci di Fitbit da quando l’azienda è stata acquisita da Google, alcuni i fan sperano in una più forte sinergia dei servizi di Google con i dispositivi Fitbit.

Google Wallet su Fitbit potrebbe arrivare molto presto

Scopriamo che nell’attuale versione di Play Services, Google è preparato per almeno alcuni orologi Fitbit per l’utilizzo di Google Wallet. Per iniziare, l’app aggiunge una nuova opzione, che il giornalista Dylan Roussel è stato in grado di abilitare, che mostra gli smartwatch quadrati standard di Fitbit, molto probabilmente progettati per imitare Versa 4 e Sense 2.

Da quello che possiamo vedere, la funzione è ancora nelle sue fasi iniziali, ma sembra mostrare una connessione diretta tra Fitbit Pay e Google Wallet. Anziché sostituire Google Wallet con Fitbit Pay su un dispositivo attuale o futuro, riteniamo che sarai in grado di aggiungere Google Wallet al tuo ‘Fitbit Wallet’.

A prima vista, questo tipo di connettività sembra mancare rispetto a una vera e propria integrazione di Google Wallet. Il vantaggio è che i precedenti orologi Fitbit Pay potrebbero essere in grado di connettersi a Google Wallet, anziché essere limitati alla generazione più recente.

In particolare, mentre le immagini sembrano essere simili a quelle trovate sui dispositivi Versa/Sense di fascia alta, Google sta attualmente testando la funzione Wallet utilizzando Fitbit ‘Charge 6’ come dispositivo segnaposto. Da un lato, Google potrebbe lavorare con un primo prototipo di Fitbit Charge 6, ma questo potrebbe anche essere un nome fittizio fornito da uno sviluppatore durante i test.