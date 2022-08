L’uscita del videogioco multiplayer Ghostbusters: Spirits Unleashed, in cui quattro giocatori competono contro un singolo avversario, è prevista per la stagione di Halloween. Il gioco sarà disponibile per l’acquisto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, nonché su Epic Games Store il 18 ottobre.

Hai la possibilità di giocare come un fantasma o come uno dei quattro Ghostbusters che stanno tentando di catturarlo con l’assistenza di vari strumenti come PKE Meter, Particle Thrower e Ghost Trap. Se scegli di giocare come un fantasma, sarai in grado di muoverti e interagire con l’ambiente come meglio credi. Questo spettro è in grado di muoversi attraverso spaccature e possedere oggetti, oltre a soffocare gli individui con la melma e stordirli con le sue altre abilità.

Ghostbusters sta per rilasciare il suo nuovo gioco

Il supporto per il multiplayer è completo su tutte le piattaforme, ma per giocare online su PlayStation o Xbox è necessario un abbonamento a PS Plus o Xbox Live Gold. Il multiplayer è completamente supportato su tutte le piattaforme. Gli altri quattro posti possono essere occupati da robot di intelligenza artificiale se preferisci giocare da solo, come fantasma o come Ghostbuster.

Ora è possibile effettuare un preordine per il prossimo videogioco Ghostbusters: Spirits Unleashed, creato da Illfonic e inizialmente mostrato in Predator: Hunting Grounds. Se procedi e effettui un preordine digitale, ti verrà dato l’accesso anticipato a un lanciatore di particelle personalizzato e a un pacchetto di protoni, a uno slimer e a colori unici per l’abbigliamento. Inoltre, potrai scegliere tra un’ampia varietà di combinazioni di armi e armature.