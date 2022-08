Sul mercato indiano, OnePlus 10T è diventato disponibile per l’acquisto non molto tempo fa dopo essere stato rilasciato di recente. Nonostante sia il secondo modello di punta dell’azienda, l’hardware riceve solo ora il primo aggiornamento software che abbia mai avuto. Questo è un grande passo avanti.

Secondo quanto riferito, l’aggiornamento OxygenOS CPH2413 11.A.05 per OnePlus 10T è iniziato, come affermato dai forum ufficiali della community di OnePlus. Il produttore ha svelato un nuovo aggiornamento del firmware che, oltre a migliorare la qualità dell’esperienza utente nel suo insieme, migliora anche l’effetto di scatto.

OnePlus 10T migliora la sua fotocamera

Di recente, questo aggiornamento è stato distribuito a tutti gli utenti. Inoltre, il produttore ha sviluppato soluzioni per problemi riconosciuti, come quelli che causano l’errata visualizzazione della fotocamera in scenari specifici. L’aggiornamento più recente a OxygenOS apporta miglioramenti significativi sia alla velocità di avvio del sistema che alla stabilità della rete.

Oltre a ciò, nell’aggiornamento più recente è stato menzionato che sono stati apportati miglioramenti all’affidabilità e alla fluidità del sistema nel suo insieme. Il nuovo aggiornamento over-the-air (OTA) viene ora distribuito in modo scaglionato, con un numero ridotto di utenti; un roll-out a una percentuale maggiore di utenti dovrebbe iniziare a un certo punto nei giorni successivi. Se hai un OnePlus 10T e vuoi verificare se hai ricevuto questo aggiornamento, vai al menu Impostazioni, quindi fai clic su Sistema, quindi seleziona Aggiornamenti di sistema.

Se non hai ancora ricevuto l’aggiornamento non preoccuparti, l’update sta arrivando in maniera graduale a tutti gli utenti.