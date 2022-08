Blizzard ha finalmente aggiunto la progressione cross-platform al popolare sparatutto di eroi in prima persona dopo anni di fan che desideravano un mezzo per integrare le loro identità di Overwatch su più console. Con l’implementazione di questa funzionalità, gli utenti avranno accesso a tutti le loro skin e statistiche di gioco indipendentemente dalla piattaforma. La fusione entrerà formalmente in vigore il 4 ottobre, lo stesso giorno in cui viene rilasciato Overwatch 2, anche se chi è interessato alla progressione può abilitarlo ora.

Unire i tuoi diversi account Overwatch in un unico profilo completo è semplice come accedere utilizzando uno qualsiasi dei sistemi su cui giochi. Quando accedi, ti dovrebbe essere richiesto di identificare, scegliere e confermare gli account che desideri consolidare. I giocatori potranno combinare account dalle piattaforme Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC.

Overwatch 2 arriverà il 4 ottobre

Blizzard preparerà i tuoi account per la sincronizzazione una volta completate queste procedure. Tuttavia, se non segui i passaggi per unire i tuoi profili quando il gioco te lo richiede, perderai la possibilità di farlo in seguito. Inoltre, dopo aver unito un account console, non potrai più collegarti a un altro account console sulla stessa piattaforma.

Tutti i giocatori che vogliono unire i loro account devono avere un account Battle.net, che dovresti già avere se hai già giocato a Overwatch. Quando scegli di unire i tuoi account, tutte le tue skin e i progressi del sistema verranno salvati su un account, che condividerà quindi il materiale tra i profili del tuo sistema.

Dopo aver unito con successo i tuoi account, tutte le skin del gioco che hai raccolto giocando a Overwatch ti aspetteranno nella tua Galleria degli eroi, inclusi tutti gli spray, le emote e le skin.