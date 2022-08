Netflix: conto alla rovescia per le uscite di Settembre, ecco le anticipazioni inedite

A settembre la piattaforma Netflix travolgerà i suoi spettatori con una valanga di fresche novità di ogni genere. Siamo già arrivati al 19 di Agosto eppure si sa ancora poco sulle nuove opere. Ma niente paura, perché noi di Tecnoandroid arriveremmo ovunque pur di tenervi sempre aggiornati. Pronti? Tenetevi forte!

Netflix: la trama delle tre serie tv originali

End of the road

La nuova produzione originale Netflix diretta da Millicent Shelton e scritta da Christopher J. Moore e David Loughery vuole accontentare tutti i fan del thriller con una trama senza dubbio avvincente. In uscita il 9 settembre, il film narra la storia di Brenda (Queen Latifah), una vedova che dopo aver perso il lavoro, decide di portare la sua famiglia in viaggio per rifarsi una vita. Tuttavia un fatto scatenante cambia la traiettoria del viaggio: ora sono costretti a lottare tra la vita e la morte per salvarsi da uno strano assassino.

Love in the Villa – Innamorarsi a Verona

Il film del 2022 di genere commedia romantica ha come protagonisti Kat Graham (The Vampire Diaries, Christmas Drop: operazione regali, Honey 2 – Lotta ad ogni passo) e Tom Hopper (Black Sails, The Umbrella Academy, Resident Evil: Welcome to Raccoon City).

Dopo essersi lasciata, una ragazza (Kat Graham) parte per Verona dove scopre che la villa che ha affittato è stata prenotata al contempo da un inglese cinico quanto interessante (Tom Hopper). Inutile dire che i due sceglieranno di convivere per le vacanze.

La casa tra le onde

In conclusione Netflix sfornerà un lungometraggio anime di Studio Colorido. Al centro della storia vi sono due amici di nome Kosuke e Natsum, i quali durante le vacanze estive, si ritrovano sperduti in mare aperto. Riusciranno a tornare nel loro mondo? Lo scopriremo presto!