WhatsApp: con il nuovo trucco risultate invisibili in chat, ecco come

Uno dei tanti aspetti che gli utenti amano di WhatsApp così come di ogni altra applicazione attuale è sicuramente il livello di privacy. Col passare del tempo questa peculiarità di ogni piattaforma mobile è cresciuta a dismisura, fino ad evitare qualsiasi evento spiacevole.

È vero anche che qualcuno riuscirebbe ancora ad entrare nelle chat altrui, o magari a scoprire i movimenti di qualsiasi persona in chat. Proprio per questo WhatsApp ha introdotto nuovi aggiornamenti per la sicurezza, i quali dovrebbero riuscire a tener testa a tutte queste problematiche. Proprio parlando di questo, gli utenti vorrebbero che un aspetto fosse implementato al più presto, ovvero quello che riguarda l’entrata da invisibili. WhatsApp ha affermato di non voler assolutamente introdurre questa feature, ma a quanto pare esisterebbe un’applicazione satellite che lo permetterebbe.

WhatsApp, in questo modo gli utenti possono entrare da invisibili in chat senza aggiornare neanche il loro ultimo accesso

Secondo quanto riportato da alcuni utenti, una nuova applicazione sarebbe disponibile e molto utile per tutti. WhatsApp infatti può essere implementato da una piattaforma esterna adesso, la quale permette un livello di privacy nettamente più alto.

Con questa gli utenti potranno entrare senza essere visti ma non solo. Il nome è Unseen, e rappresenta una piattaforma che riesce ad intercettare tutti i messaggi in arrivo in modo da poterli leggere esternamente all’applicazione colorata di verde. In questo modo gli utenti non avranno bisogno di entrare all’interno della piattaforma per leggere e quindi di conseguenza neanche l’ultimo accesso sarà registrato.