Quest’anno, OnePlus 10 Pro ha fatto notizia per tutti i motivi sbagliati all’inizio dell’anno quando si è spezzato a metà durante un test di piegatura eseguito da un noto YouTuber di nome JerryRigEverything. Ora che è il turno del nuovissimo OnePlus 10T, l’azienda lo ha messo alla prova in termini di test di durata e i risultati non sono incoraggianti.

In un video che è stato rilasciato su YouTube, JerryRigEverything ha sottoposto il prodotto alla sua batteria standard di test, ma il test di piega è stato quello che ha attirato la nostra attenzione. Quando piegato con i pollici sul retro del telefono, OnePlus 10T inizialmente non ha subito alcun danno, il che è un miglioramento rispetto al modello Pro. Tuttavia, piegare il telefono tenendo i pollici sullo schermo ha causato la comparsa di una piccola piega e di una crepa.

OnePlus 10T è leggermente più robusto della sua versione Pro

Lo YouTuber ha continuato a esercitare una maggiore quantità di forza, che alla fine ha provocato la rottura netta del telaio di plastica. Il fatto che OnePlus 10T si sia rotto nello stesso punto di OnePlus 10 Pro, che si trova proprio sotto l’alloggiamento per la fotocamera posteriore ma sopra dove si trovano le batterie, è l’aspetto più allarmante del dispositivo. Ciò suggerisce che OnePlus potrebbe riorganizzare il suo layout interno per renderlo più durevole o migliorare la sua struttura in questa particolare posizione.

Nonostante ciò, sembrerebbe che il OnePlus 10T sia leggermente più robusto della variante Pro; tuttavia, il fatto che altri dispositivi, come Nothing Phone 1, Pixel 6 Pro e Samsung Galaxy Z Flip 3, abbiano ottenuto risultati migliori nei loro test di piegatura è molto significativo.