Spotify è noto per eseguire test interessanti di nuove funzionalità: a volte entrano nella versione finale del servizio di streaming musicale, a volte no. Tuttavia, è sempre emozionante vedere quali nuove funzionalità stanno sviluppando le app. Secondo XDA-Developers, Spotify sta testando una nuova funzionalità che ti consentirà di registrare la tua reazione alla musica e pubblicarla sulla piattaforma come podcast.

Come affermato in precedenza, questa funzionalità è ancora in fase di test e non è ancora una parte ufficiale del set di funzionalità di Spotify. Alcuni utenti in Vietnam stanno attualmente partecipando al test. La funzionalità è stata condivisa da un membro di Reddit con il nome utente u/Mortical219.

Spotify si sta aggiornando su Android e iOS

Dopo aver completato l’ascolto di una playlist, viene visualizzato il messaggio, che ti dà la possibilità di registrare una reazione alla musica che hai appena apprezzato. Dopo aver registrato l’audio della tua reazione, puoi modificarlo e magari aggiungere della musica di sottofondo. Questa reazione può quindi essere trasmessa come episodio di podcast.

La funzione stessa sembra essere divertente da usare, ma c’è da chiedersi quante persone sceglieranno di partecipare in questo modo. Ovviamente, come con altre funzionalità beta, non vi è alcuna garanzia che Spotify lo renderà ufficiale. Spotify sembra concentrarsi maggiormente sull’elemento social del suo servizio, con funzionalità come questa in lavorazione. Il mese scorso, è stato affermato che la piattaforma di streaming musicale stava lavorando su una scheda Community in cui potrai vedere ciò che i tuoi amici stanno ascoltando in tempo reale, nonché quali playlist hanno modificato di recente.