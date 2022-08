Prodotti ritirati: grave pericolo, noti cornetti e wurstel scomparsi dal mercato

Come sempre, quando qualcosa non quadra negli alimenti, il Ministero della Salute corre in soccorso dei consumatori al fine di proteggerli da eventuali malesseri. Stavolta al centro della polemica sono finiti dei prodotti ritirati mai richiamati prima, ovvero dei noti marchi di cornetti e di wurstel. Le ragioni? Le scopriamo qui di seguito.

Prodotti ritirati: grave richiamo dal mercato, ecco le ragioni

Su Salute.gov è possibile vedere i nuovi prodotti ritirati. Si tratta dei Cornetti alla nocciola a marchio LIZZI e bomba alla nocciola a marchio GLUIT a causa di un possibile allergene non dichiarato. Il nome del produttore è CELIACO.M SRL, la sede dello stabilimento dei due prodotti ritirati è: C.DA SELVA SNC – 86025 RIPALIMOSANI (CB). Nello specifico il richiamo è dovuto alla “presenza di latte” nell’ingrediente crema alla nocciola (allergene non dichiarato in etichetta).

I lotti ritirati dei cornetti alla nocciola sono:

10222 – data di scadenza 12/04/2023

12522 – data di scadenza 05/05/2023

16422 – data di scadenza 13/06/2023

19422 – data di scadenza 13/07/2023

Mentre quelli delle bombe alla crema alla nocciola sono:

08422 – data di scadenza 25/03/2023

10422 – data di scadenza 14/04/2023

11622 – data di scadenza 26/04/2023

18222 – data di scadenza 01/07/2023

L’altra rimozione vede protagonisti i wurstel di puro suino a marchio Conad, per via della “possibile presenza di frammenti di plastica”. Il marchio di identificazione dello stabilimento del lotto ritirato è: IT 328L CE, il nome del produttore è: Grandi salumifici italiani S.P.A. La sede dello stabilimento si trova in via coste 49 Chiusa (BZ). Il lotto è il 201022, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione segna 20-10-2022. Il formato dei prodotti incriminati è di 250 grammi – 250 grammi x 2.