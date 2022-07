Prodotti rimossi: salutate anche questo gelato, è l'ennesimo della stagione

È estate e tutti vorremmo mangiare in tranquillità del cibo fresco, per poi giocare a volley in spiaggia e fare un bel bagno subito dopo. E invece no, il Ministero della Salute ha di nuovo fatto luce su alcuni gelati pericolosi, ma stavolta non si tratta dei Nuii, né tantomeno dei Mars, Bounty, M&M’s e Twix. Ecco chi è capitato nel mirino dei prodotti rimossi ora.

Prodotti rimossi: addio a questi gelati, non è ancora finita

Il richiamo alimentare coinvolge ben 10 lotti di gelato alla vaniglia Haagen Dazs, prodotti dall’azienda nello stabilimento francese di Tilloy Yes Mofflaines e venduti nelle confezioni da 460 ml. Quali sono i lotti e le date di scadenza da tenere sott’occhio? Compaiono: 15.07.2022, 03.08.2022, 05.08.2022, 13.12.2022, 19.01.2023, 16.02.2023, 06.04.2023, 20.04.2023, 08.05.2023 e 16.05.2023.

La ragione dietro al ritiro come sempre è la presenza di ossido di etilene. Ma cos’è? Trattasi di una sostanza che viene di solito utilizzata per disinfestare che si sparge nei silos e nelle stive delle navi. Per giunta agisce da fumigante per spezie, condimenti e prodotti alimentari. Eppure non si può utilizzare per via delle leggi comunitarie che ne vietano il consumo regolare in quanto cancerogeno genotossico.

Come se non bastasse, l’ossido di etilene serve anche come biocida, per prevenire contaminanti microbici come Salmonella ed E. coli, ridurre la carica batterica, lieviti e muffe, coliformi e altri agenti patogeni. Fate attenzione però, perché questa non è l’unica sostanza pericolosa per la salute. Ci sono anche due additivi alimentari molto frequenti nella realizzazione di gelati: stiamo parlando della farina di carrube e la gomma di guar.