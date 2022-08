Mediaworld mette le ali agli sconti con una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, la perfetta soluzione con la quale riuscire a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, a prescindere dalla provenienza territoriale.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati in ogni negozio in Italia, ma anche direttamente online sul sito ufficiale, dove sarà possibile godere della spedizione presso il domicilio, previo pagamento di un piccolissimo contributo aggiuntivo (le cosiddette spese di spedizione). Gli sconti, inoltre, comprendono la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand per la telefonia mobile.

MediaWorld: le offerte sono da sogno, ecco tutti gli sconti

MediaWorld riesce ad avere la meglio su tutte le dirette concorrenti del mercato, con una serie di promozioni legate più che altro a modelli estremamente economici, parliamo infatti di smartphone in vendita a non più di 300 euro.

Scorrendo la selezione, notiamo infatti la presenza di Galaxy A13, Oppo A96, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11, Redmi 10C, Realme C30, TCL 306, Redmi Note 11S o anche un bellissimo Galaxy A53.

I prodotti non finiscono qui, salendo verso i top di gamma è possibile anche incrociare alcuni ottimi smartphone, come Xiaomi 11T Pro, disponibile a 419 euro, oppure Galaxy S22 Ultra, disponibile a 1099 euro, ma anche uno a scelta tra Oppo Reno6 a 399 euro, oppure Apple iPhone 11, in vendita a 535 euro.

Tutte le offerte del volantino le trovate sul sito ufficiale.