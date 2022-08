Un volantino pieno zeppo di occasioni molto speciali vi attende da Esselunga nel breve periodo, in questi giorni gli utenti sono veramente molto felici di avere accesso ad una campagna promozionale di tutto rispetto, dai prezzi decisamente più bassi del normale.

Spendere poco con Esselunga è facilissimo, basta infatti recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, ed il gioco è fatto, proprio perché al giorno d’oggi gli stessi prezzi non sono attivi online sul sito ufficiale. I prodotti sono completamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand, che prevede la solita possibilità di ricevere aggiornamenti software decisamente tempestivi.

Esselunga: le offerte con tutti i migliori sconti

Ancora per pochi giorni Esselunga propone al pubblico italiano la possibilità di acquistare un ottimo prodotto ad un prezzo relativamente basso, stiamo parlando di Oppo A54s, un modello da poco lanciato sul mercato nazionale, oggi disponibile a soli 169 euro (la variante è da 128GB di memoria interna).

Il dispositivo presenta una serie di specifiche tecniche di ottimo livello, come ad esempio il display IPS LCD da 6,5 pollici (che presenta risoluzione HD+), passando anche per la tripla fotocamera posteriore, il cui sensore principale è da 50 megapixel, oppure l’incredibile batteria da 5000mAh. Quest’ultimo componente è il punto di partenza ideale su cui fare effettivamente affidamento per riuscire a godere dello smartphone per un lungo periodo.

Il volantino lo potete comunque sfogliare nel dettaglio sul sito ufficiale.