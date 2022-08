Risparmiare con Comet non è mai stato così facile, la nuovissima campagna promozionale fa letteralmente sognare i consumatori con il lancio di una serie di promozioni dai prezzi sempre più bassi e coinvolgenti, i quali riescono ad indurre i clienti ad un risparmio mai visto prima d’ora.

Spendere poco è davvero possibile, nonché complessivamente molto facile, poiché basterà recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, ed il gioco è fatto. Coloro che invece sceglieranno di affidarsi direttamente al sito ufficiale, non dovranno che collegarsi all’e-commerce, scegliere i prodotti desiderati, e poi optare per la consegna in negozio (sempre gratuita) o presso il domicilio (gratis solo al superamento dei 49 euro di spesa).

Comet: quali sono gli sconti ed i migliori prezzi di oggi

La nuova campagna promozionale di Comet è pronta per dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, arrivano infatti nuovi prezzi bassi perfetti per tutti gli utenti con i quali riuscire a spendere poco e godere di buone prestazioni generali.

Il volantino riparte da dove si era fermato, arrivano i migliori prodotti a meno di 400 euro, tra questi troviamo infatti Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A53, Oppo A96, Oppo Reno8 Lite, Galaxy A33, Honor X7 e Honor X8, Redmi Note 10 2022, ma anche Galaxy A52 e similari.

Non mancano ovviamente riferimenti a prodotti più costosi, tra questi troviamo Oppo Reno6 Pro a 549 euro, come anche Xiaomi 12X a 499 euro.