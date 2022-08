MediaWorld riesce ad avere la meglio sulle dirette concorrenti con la campagna promozionale i Mega Sconti, ovvero la perfetta soluzione che aiuta gli utenti ad acquistare un nuovo smartphone a prezzi irrisori, scegliendo tra le 102 varianti attualmente scontate.

Il volantino non si discosta, in termini di accessibilità, da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, dove sarà possibile godere della spedizione presso il domicilio.

MediaWorld: questi sconti sono da far perdere la testa

Gli smartphone in promozione sono davvero moltissimi, si parte dai più economici, come Galaxy A13 a 149 euro, Xiaomi 11T Pro a 419 euro, Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Galaxy A53 a 349 euro, Galaxy A13 a 149 euro, Redmi Note 11 a 186 euro, Redmi Note 11S a 239 euro, Redmi 10C a 164 euro, Oppo A96 a 249 euro, TCL 306 a 109 euro ed anche Realme C30 a 129 euro.

Per salire poi verso i top di gamma assoluti, come galaxy S22 Ultra a 1099 euro, Apple iPhone 11 a 535 euro o Oppo Reno6 a 399 euro. Questi sono ovviamente solamente alcuni esempi di ciò che potete trovare direttamente all’interno del volantino MediaWorld, per approfondire la conoscenza della campagna, non dovete fare altro che scoprire in prima persona sul sito ufficiale quali sono i prezzi più bassi attualmente disponibili, ed accessibili per la maggior parte dei consumatori sul nostro territorio.