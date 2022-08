Una delle nuove offerte di Fastweb Mobile propone all’utente un bundle estremamente interessante, pari addirittura a 150GB di traffico internet al mese, ad un prezzo quasi mai visto prima.

Se non conoscete Fastweb Mobile, dovete sapere essere ovviamente la versione per smartphone del celebre operatore fisso Fastweb, ma a tutti gli effetti operatore virtuale, ciò sta a significare che la rete internet non è di sua proprietà, anzi si affida direttamente a WindTre, con la stessa diffusione del segnale, ed una velocità di navigazione leggermente ridotta.

Fastweb Mobile: il nome dell’offerta

L’offerta di cui vi parliamo si chiama Maxi, viene proposta in due varianti: 7,95 euro al mese per i clienti in convergenza (ovvero in possesso di un’offerta fissa e mobile con Fastweb) e navigazione in 4G, mentre 9,95 euro al mese per tutti gli altri, ma con navigazione in 5G. In entrambi i casi l’addebito è automatico sul credito residuo della SIM collegata, ovviamente con cadenza mensile.

L’attivazione è aperta ad ogni singolo consumatore, è possibile richiederla direttamente dal sito ufficiale di Fastweb, all’interno della promozione troviamo un bundle di tutto rispetto, corrispondente nello specifico a 100 SMS da utilizzare verso tutti, minuti illimitati verso un qualsiasi operatore telefonico, per finire con il must dell’offerta, ovvero 150GB di traffico internet.

Al momento non è stato definito un limite nell’attivazione della promo, teoricamente dovrebbe essere disponibile almeno fino al 31 agosto, per questo consigliamo di prendere rapidamente una decisione.