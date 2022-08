Data la grandissima mole di merce che circola sul mercato, può accadere che alcuni lotti presentino delle criticità tali da richiedere il ritiro, o il rientro in azienda. Questo è il caso di una serie di bottiglie d’acqua di Fonte Guizza, uno dei marchi più noti e famosi sul territorio nazionale.

Nei lotti 10LB2202A e 08LB2208A, in produzione il 21 ed il 27 luglio, presso lo stabilimento a Popoli (vicino a Pescare) di Valle Reale, con scadenza il 20 ed il 26 gennaio 2024, sono state trovate tracce di Staphyloccus Aureus, un batterio che potrebbe causare delle infezioni nell’uomo. Per questo motivo sono stati richiamati dall’azienda, Fonte Guizza, per ulteriori analisi ed evitare qualsiasi rischio.

Scoprite con noi le nuove offerte Amazon, e ricevete i codici sconto gratis, correndo ad iscrivervi a questo canale Telegram.

Prodotti ritirati: pericolo per l’acqua di questo marchio

Con un comunicato ufficiale, l’azienda fa sapere che in base ai “campionamenti eseguiti da Arta Abruzzo, su ordine di SIAN ASL di Pescara”, sono state appunto trovate tracce del batterio, solo ed esclusivamente nei lotti indicati. Per questo motivo vuole “rassicurare tutti gli utenti della bontà e purezza degli altri prodotti“, il ritiro è precauzionale, in quanto comunque analisi interne non hanno riscontrato criticità sui lotti di cui vi stiamo parlando nell’articolo.

Ricordando che il problema non è generalizzato, si consiglia di non consumare i prodotti richiamati, se in possesso li dovete restituire al supermercato dove è stato completato l’acquisto, il quale sarà comunque in grado di fornirvi tutte le informazioni del caso, ed ovviamente un buono per altri acquisti.