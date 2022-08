Le eventuali contaminazioni non risparmiano nessuno, anche i marchi più noti possono ritrovarsi di punto in bianco a dover fare i conti con problematiche di vario genere e tipo. Questo è il caso della Fonte Guizza, una delle aziende più famose e diffuse in Italia, che si è trovata costretta a ritirare alcuni lotti di una delle acque più economiche del paese.

Onde evitare inutili preoccupazioni, diciamo subito che, come ha confermato la stessa azienda, i lotti coinvolti sono solamente due, in seguito ai “campionamenti di Arta Abruzzo, su indicazione di SIAN ASL di Pescara”, sono state ritrovate tracce di Staphyloccus Aureus, un batterio che potrebbe causare un’infezione nel consumatore. Per questo motivo l’azienda ha provveduto a richiamare i lotti coinvolti, sebbene “le analisi interne non abbiano mostrato alcuna criticità”.

Prodotti ritirati: quali sono i lotti

I lotti coinvolti, come anticipato del resto, sono sostanzialmente due: 08LB2208A e 10LB2202A (prodotti rispettivamente il 27 ed il 21 luglio, ed in scadenza il 26 e 20 gennaio 2024), prodotti in entrambi i casi presso lo stabilimento di Valle Reale, sito in Popoli (presso Pescara).

L’azienda, con una nota, chiede ai consumatori di “non consumare i prodotti appartenenti ai suddetti lotti”, ed allo stesso tempo tranquillizza tutti, sottolineando che il “problema non è generalizzato, tutti gli altri prodotti sono assolutamente puri e garantiti“. Per maggiori informazioni, consigliamo di contattare direttamente il supermercato ove avete completato l’acquisto.