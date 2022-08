L’operatore francese Iliad è tornato alla carica con la propria offerta denominata Flash 150 con anche il 5G incluso ad un prezzo davvero molto conveniente.

Iliad Flash, secondo quanto comunicato dall’operatore e salvo altri cambiamenti nelle prossime settimane, sarà attivabile fino al prossimo 15 settembre 2022. Ricordiamoci ora cosa comprende.

Iliad Flash 150 5G torna attivabile

L’offerta Flash 150 5G comprende minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa, 150GB in Italia + 9GB in Europa, 5G incluso a 9,99 euro al mese per sempre. Iliad sta inviando anche una campagna email ad alcuni suoi già clienti di rete mobile per avvisarli della possibilità di cambiare offerta in Flash 150 a 9,99 euro al mese.

In questo caso, l’upgrade verso l’offerta Flash 150 è disponibile per tutte le offerte Iliad con un prezzo inferiore o uguale a 9,99 euro al mese e potrà essere effettuato senza alcun costo aggiuntivo da sostenere. Sono esclusi i clienti che avevano già attivato in precedenza l’offerta Flash 150 e coloro i quali hanno attivato Dati 300 a 13,99 euro al mese.

Per effettuare il cambio offerta della SIM Iliad è possibile procedere direttamente dalla propria Area Personale, sul sito ufficiale dell’operatore, cliccando “Cambio offerta” nella sezione “La Mia Offerta” del menu principale. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.