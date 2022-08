Sembra che Google stia integrando l’app di messaggistica video rivolta ai consumatori Duo e il software per conferenze Google Workspace Meet. È un processo in più fasi che è appena iniziato e Google sembra aver fatto il primo passo.

Il repository di app APK Mirror ha ricevuto una richiesta per la versione dell’app 172.0.464862022.duo.android 20220724.16 p4 che sostituisce il logo e il nome indaco di Duo con Meet e l’icona della videocamera quad-color di Google. I singoli utenti noteranno poca differenza. Quando avvii inizialmente la “nuova” app, vedrai una nuova sequenza di pagine iniziali e un promemoria che indirizza gli utenti a una pagina della Guida di Google Meet per saperne di più.

Google Meet e Duo saranno un’unica app

A parte questo, se in precedenza hai utilizzato Duo per chat video crittografate, ora utilizzerai Meet. Continuerai a ricevere chiamate utilizzando il tuo numero di telefono e, se abilitato, il tuo indirizzo Gmail. Se utilizzi un account Google Workspace a pagamento per accedere a “Google Meet (in precedenza Google Duo)”.

Se stai utilizzando l’app Google Meet orientata all’area di lavoro, continuerà a esistere come app separata per il momento, con l’etichetta “Meet (originale)” modificata. Tuttavia, questa app verrà ritirata in un secondo momento. Se scarichi l’app Duo/Meet rivista dal Play Store, potrebbe apparire come “Google Meet (in precedenza Google Duo)”, sebbene sia essenzialmente lo stesso software di prima.

In ogni caso, la società non ha ancora dichiarato ufficialmente come intende procedere con l’integrazione delle due app ma siamo sicuri che un’annuncio o un post sul blog arriverà molto presto.