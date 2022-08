Quando verrà rilasciato, il Samsung Galaxy S23 avrà il potenziale per essere lo smartphone più potente disponibile per l’acquisto. Le informazioni provengono da un rapporto pubblicato su 91mobiles.com, in cui si afferma che l’imminente smartphone di Samsung utilizzerà la CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 non ancora rilasciata. Il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che ora è il microprocessore più potente disponibile per smartphone, ha appena iniziato a diventare disponibile su dispositivi premium come il nuovissimo OnePlus 10T.

Si prevede che Qualcomm rivelerà il suo chipset per smartphone di prossima generazione entro la fine dell’anno; tuttavia, se l’annuncio fosse fatto a novembre o dicembre, non darebbe ai produttori abbastanza tempo per integrare il chip nei loro prodotti in tempo per la stagione degli acquisti natalizi di dicembre. Se i lanci passati dei telefoni Galaxy S sono indicativi, Samsung probabilmente farà l’annuncio per il Galaxy S23 nel mese di febbraio 2023. Questo sarebbe il momento ideale per presentare l’ultimo chip che guida la sua categoria.

Galaxy S23, Samsung starà preparando il rilascio di questi device

È possibile che Samsung venga premiata con l’onore di essere la prima azienda a utilizzare il processore Snapdragon 8 Gen2. Rapporti recenti implicano che Samsung non utilizzerà il proprio chipset Samsung Exynos in nessuna delle prossime generazioni di smartphone Galaxy S. Invece, l’azienda utilizzerà esclusivamente i chip di Qualcomm, ad eccezione di una percentuale molto piccola della spedizione globale.

È molto probabile che ogni Galaxy S23 venduto in qualsiasi parte del mondo includa lo stesso chip, il che sarebbe un trionfo significativo per Qualcomm se la CPU in questione fosse lo Snapdragon 8 Gen2.

Inoltre, il leaker, che si fa chiamare ‘Ice Universe’ e ha un grande record di precisione, ritiene che il Galaxy S23 avrà una capacità della batteria di 5000 mAh. Non emetteremo giudizi finché non avremo maggiori informazioni, ma il fatto che una batteria così massiccia possa adattarsi al modello più piccolo del Galaxy S23 sarebbe fantastico. L’attuale Galaxy S22 Ultra ha una capacità della batteria di 5000 mAh, ma il Galaxy S22, che è più piccolo e meno potente, ha solo una capacità della cella di 3700 mAh.