La spesa da Expert è davvero ridottissima, proprio in questi giorni l’azienda ha rinnovato la campagna promozionale a cui tutti gli utenti tengono moltissimo, riuscendo a convincere con una forte riduzione di prezzi rispetto al listino originario.

L’accesso alla soluzione corrente, lo ricordiamo, è da considerarsi disponibile solamente per coloro che saranno disposti a recarsi personalmente in un negozio, oppure decideranno di affidarsi direttamente al sito ufficiale. Gli utenti che opteranno per la consegna a domicilio, inoltre, dovranno pagare le spese di spedizione.

Expert: le occasioni ed i prezzi da non perdere

Con il volantino di Expert, gli utenti si ritrovano a poter spendere non più di 400 euro, ed allo stesso tempo essere in grado di godere di discrete prestazioni generali. I prodotti che non dovete assolutamente mancare sono Realme R9, TCL 30SE, Oppo A54s, Oppo A94, Oppo Reno8 Lite, Galaxy A13, Redmi 10C, Oppo A16, Motorola Moto G52, come anche Oppo A94 e similari.

Tutti gli acquisti, come anticipato del resto, possono essere completati sia in negozio che online, le differenze sono pressochè inesistenti, ciò sta a significare che i prezzi non cambiano in relazione all’area di appartenenza. La garanzia di 24 mesi, nel caso non ne conosciate il significato, punta a coprire ogni difetto di fabbrica riscontrato dall’utente in fase di acquisto, ciò sta a significare che sarà possibile godere di riparazione o sostituzione gratuita (in caso di necessità).