Con il corrente volantino di Unieuro, gli utenti si ritrovano ad approfondire una bellissima campagna promozionale ricca di occasioni e di prezzi sempre più economici su cui è possibile fare affidamento.

La soluzione che trovate direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, è attualmente disponibile in esclusiva nei negozi fisici del brand, come direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per questa seconda strada, devono comunque ricordare che le spese di spedizione sono scontate del 100%, solamente al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: gli sconti sono i migliori, correte in negozio

La campagna promozionale di cui vi parliamo oggi è in scadenza precisamente l’11 Agosto, ed offre all’utente la possibilità di godere di una riduzione importante, anche sull’acquisto, ad esempio, di un Apple iPhone 11, il cui prezzo sia di soli 549 euro.

Non mancano ovviamente modelli decisamente più costosi, come ad esempio un Galaxy S22, disponibile all’acquisto a soli 769 euro, passando anche per altri modelli della stessa serie. Riducendo la spesa finale da sostenere si possono incrociare anche soluzioni del calibro di Galaxy A53, disponibile a 349 euro, oppure Galaxy A33, proposto a 279 euro, ma anche Redmi Note 11S, Honor X8, Honor X7, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 o Motorola Moto G21, tutti a meno di 300 euro complessivi.

Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende, consigliamo di collegarsi quanto prima al sito ufficiale, ove sono elencati tutti gli sconti del momento.