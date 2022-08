Sconti da paura da Trony con il volantino più pazzo delle ultime settimane, la campagna promozionale è sicuramente interessante data l’ampissima disponibilità sul territorio nazionale, con l’aggiunta diretta di alcune condizioni di vendita vantaggiose.

Se interessati all’acquisto dovete sapere che i prezzi comprendono le normali condizioni, quali sono garanzia di 24 mesi ed anche la variante no brand per la telefonia mobile, oltretutto è possibile risparmiare al massimo con la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili addebitate in automatico tramite il conto corrente bancario.

I codici sconto Amazon sono completamente gratis per gli utenti, li trovate in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Trony: le offerte sono tutte pronte per far risparmiare

Il volantino Trony riesce a far sognare i consumatori con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, e pronta a puntare dritta verso la fascia alta della telefonia mobile. All’interno del volantino troviamo una selezione di ottimi sconti mirati sui dispositivi Samsung, come Galaxy S22 Ultra in vendita a 1099 euro, passando anche per Galaxy S22+ a soli 949 euro, oppure un più economico Galaxy S22, il cui prezzo attuale si aggira sui 749 euro. Non manca infine il riferimento al migliore prodotto per il rapporto qualità/prezzo, infatti parliamo di uno smartphone Samsung Galaxy S21 FE, in vendita a soli 449 euro.

Sempre nel medesimo volantino si trovano anche altri sconti ugualmente interessanti, tutti applicati su prodotti a meno di 400 euro, che comprendono Oppo A16s, Oppo A94, Oppo A54s, Redmi Note 11 Pro e similari.