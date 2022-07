Esselunga è davvero fuori di testa, le offerte attivate in questo volantino sono molto speciali, e permettono ad ogni singolo consumatori di raggiungere livelli di risparmio praticamente mai visti prima.

La campagna promozionale spinge gli utenti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, in modo da essere sicuri di spendere poco o niente, ed allo stesso tempo poter godere delle più classiche condizioni di vendita, come la garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, potrete avere i codici sconto Amazon gratis.

Esselunga: che occasioni assurde sono attive oggi

Grazie al volantino Esselunga gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale di tutto rispetto, la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani non su uno smartphone, ma su un prodotto decisamente più economico, un accessorio che possa effettivamente completare il meglio possibile l’esperienza generale.

In questi giorni è possibile acquistare, ad esempio, le Motorola Moto Buds 120, degli splendidi auricolari true wireless, con autonomia estesa fino a 15 ore di utilizzo continuativo. Completa il tutto la certificazione IPX5, i controlli touchscreen, nonché la piena compatibilità con tutti i dispositivi che supportano la connettività bluetooth.

Il prodotto, come annunciato, può essere acquistato in esclusiva nei negozi fisici in Italia, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale, o comunque da altre parti sul territorio. Le condizioni di vendita sono invariate rispetto al passato, ciò sta a significare che è presente la solita garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, non i danni accidentali eventualmente causati dall’utente stesso.