Kena Mobile sta proponendo in questi giorni una nuova offerta di rete mobile dedicata ad alcuni utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori. Si tratta dell’offerta Kena 5,99 70 GB Promo online ed ha un prezzo molto basso inferiore ai 6 euro al mese. Ecco qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile lancia l’offerta Kena 5,99 70 GB Promo online a meno di 6 euro al mese

Kena 5,99 70 GB Promo online è la nuova offerta di rete mobile lanciata in questi giorni dal noto operatore telefonico virtuale di TIM. In particolare, si tratta di una promo riservata a chi richiederà la portabilità del proprio numero da iliad, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, LycaMobile e alcuni Operatori Virtuali.

L’offerta comprende ogni mese 70 GB di traffico dati per navigare in 4G con una velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo come già detto è molto basso ed è pari a 5,99 euro al mese.

Le novità interessanti non finiscono qui però. L’operatore virtuale ha infatti deciso di offrire anche il primo mese dell’offerta gratuitamente. L’offerta è attivabile online dal sito ufficiale di Kena Mobile ma lo sarà solo per poco tempo. Kena 5,99 70 GB Promo online sarà infatti attivabile soltanto fino al 2 agosto 2022. Attivando questa offerta, verrà inoltre attivato in automatico il piano tariffario Piano Base Kena, che prevede 35 centesimi al minuto, 25 centesimi ad SMS e 50 centesimi di internet con scatti anticipati a 50 MB.