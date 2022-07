Al momento sono diversi gli operatori telefonici che stanno offrendo sul mercato svariate offerte di portabilità. Tra questi, in questi ultimi giorni di luglio c’è anche TIM che ara proponendo delle offerte non di poco conto. Andiamo a vederle qui di seguito.

TIM: ecco le offerte mobile da attivare per la fine di questo mese

Agosto è ormai alle porte ma, nonostante questo, il mese di luglio è stato ricco di opportunità per tutti coloro che vogliono cambiare la propria offerta. L’operatore telefonico TIM, in particolare, in questi ultimi giorni del mese sta proponendo diverse offerte interessanti dedicate per l’appunto a tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altro operatore.

Una di queste è l’offerta TIM Wonder Five. Quest’ultima ha un costo di 7,99 euro al mese ed include 70 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. L’offerta è riservata a chi richiederà la portabilità da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

Un’altra offerta di rilievo è TIM Wonder Six. Quest’ultima costa 9,99 euro al mese e comprende 100 GB, minuti ed SMS senza limiti ed è rivolta a chi proviene da Iliad. Per tutti coloro che provengono da Vodafone, Kena e WindTre, infine, c’è l’offerta TIM 5G Power Smart. Quest’ultima ha un costo più elevato di 14,99 euro al mese ed include 50 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri e 100 GB su Google One per tre mesi.