Una delle offerte di rete mobile proposte in queste settimane da TIM è la TIM SuperGiga 50. In questi ultimi giorni, però, l’operatore telefonico ha deciso di proporre l’offerta in questione in promozione. In particolare, attivandola sarà possibile avere per tre mesi il doppio dei giga previsti normalmente e il tutto senza alcun costo extra. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli di questa nuova iniziativa.

TIM SuperGiga 50: con la nuova promo i giga raddoppiano allo stesso prezzo

Come già accennato in precedenza, in questi il noto operatore telefonico italiano ha deciso di proporre con una promozione speciale una delle sue offerte di rete mobile. Si tratta dell’offerta denominata TIM SuperGiga 50. Quest’ultima include solitamente 50 GB di traffico dati (con connettività fino al 4G a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload).

Ora, però, fino al prossimo 28 agosto 2022, sarà possibile ottenere il doppio dei giga previsti per ben tre mesi. Tutto questo sarà possibile senza nemmeno pagare un extra. Il costo dell’offerta rimarrà infatti sempre di 9,99 euro al mese e senza alcun costo di attivazione.

In questo modo, con TIM SuperGiga 50 si avranno dunque a disposizione 100 GB di traffico dati per navigare. L’operatore telefonico sta comunicando questa opportunità ad alcuni suoi già clienti tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato:

“Supergiga 50 in estate raddoppia e ti offre 100 Giga al mese per i primi 3 mesi poi 50 giga al mese. Il costo mensile è di 9,99Euro. Per attivare l’offerta rispondi SI a questo messaggio, verificando prima info e condizioni su […]”