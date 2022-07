Non si può negare che le CPU Exynos abbiano visto giorni migliori. Dal lancio del Galaxy S6 solo Exynos nel 2015, le CPU di Samsung sono costantemente rimaste indietro rispetto ai SoC Snapdragon di Qualcomm anno dopo anno; questo è qualcosa di cui l’azienda è quasi certamente consapevole. Nelle ultime settimane sono circolate speculazioni che suggeriscono che Samsung inizierà a utilizzare solo processori Snapdragon, almeno per i suoi dispositivi di punta.

La relazione recentemente ampliata tra Samsung e Qualcomm, annunciata all’inizio di questa settimana, dà credito alle prime accuse promettendo, tra le altre cose, un aumento del numero di dispositivi basati su Snapdragon.

Samsung potrebbe eliminare il suo chip Exynos dai Galaxy

Entrambe le aziende hanno annunciato, incluso in un comunicato stampa emesso congiuntamente da entrambe, che la loro collaborazione di lunga data sarebbe stata estesa fino al 2030 e avrebbe visto anche un’espansione del suo ambito. Nella maggior parte dei casi, si riferisce all’estensione del loro contratto di licenza di brevetto per 3G, 4G, 5G e qualsiasi futura tecnologia 6G. Tuttavia, specifica anche un accordo per ‘estendere la loro collaborazione con le piattaforme Snapdragon per i futuri dispositivi Samsung Galaxy premium’.

Questo è in linea con le voci precedenti che dicevano esattamente questo, quindi è assolutamente possibile che tutti i telefoni Samsung premium in futuro utilizzino Snapdragon. La formulazione di quella specifica affermazione è ambigua sul fatto che tutti i telefoni Samsung premium in futuro utilizzeranno Snapdragon.

Come minimo, dovremmo aspettarci di vedere più Galaxy S23 alimentati dal processore Snapdragon nel 2019, cosa che il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, ha virtualmente confermato. Durante una chiamata sugli utili, ha dichiarato che i processori Qualcomm sarebbero stati l’unica fonte di alimentazione per i flagship Samsung nel 2019, segnalando potenzialmente la fine di qualsiasi variante Exynos.