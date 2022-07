Non sarai ancora in grado di provare la ‘visione immersiva’ 3D di Google nella sua interezza, ma puoi averne un assaggio a partire da oggi. L’azienda sta implementando aggiornamenti a Google Maps per Android e iOS che forniranno vedute aeree di quasi cento località famose, alcune delle quali includono l’Empire State Building a New York City, Alcatraz a San Francisco e Big Ben a Londra.

Questa funzione combina l’intelligenza artificiale con miliardi di foto (compresi scatti effettuati dal satellite e Google Street View) per creare viste 3D realistiche. Sebbene Google lo commercializzi come strumento di anteprima per i viaggiatori, puoi anche usarlo per saziare la tua curiosità senza dover prenotare un volo.

Google Maps si aggiorna per Android e iOS

Oltre a questo, ci sono due upgrade meno rivoluzionari ma più utili. La navigazione in bicicletta su Google Maps sta ricevendo un aggiornamento che includerà informazioni sul percorso più precise, comprese informazioni su traffico automobilistico intenso, scale, forti salite e tipi di strade (come un’arteria principale rispetto a una strada laterale). Inoltre, sarà molto più semplice confrontare percorsi diversi. Nelle prossime settimane, i miglioramenti per il ciclismo si faranno strada in ‘centinaia’ di comunità.

Inoltre, ci sono nuove notifiche di condivisione della posizione che ti avvisano ogni volta che un amico arriva (o lascia) una determinata posizione. Queste notifiche ti fanno sapere quando si verificano. Ad esempio, se utilizzi queste informazioni, sarai in grado di determinare quando altri partecipanti al concerto sono arrivati ​. Solo gli utenti che hanno già concesso il permesso di condividere la propria posizione riceveranno le notifiche e Google garantisce che le notifiche dell’app e dell’e-mail verranno utilizzate per ricordare agli utenti di disabilitare la condivisione della posizione dopo il tempo minimo richiesto.