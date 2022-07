Nintendo ha aggiornato martedì la sua app Nintendo Switch Online, consentendo ai possessori di Nintendo Switch di accedere a funzionalità specifiche del gioco, trovare amici online e utilizzare la chat vocale durante le partite online tramite smartphone o tablet. Gli utenti possono ora inviare inviti agli amici direttamente dall’app, grazie all’aggiornamento.

L’app ora ha la possibilità di inviare richieste di amicizia tramite il codice amico di Nintendo, come descritto nelle note di rilascio per Nintendo Switch Online versione 2.2.0. Inoltre, gli utenti possono ora copiare il loro codice amico come URL o salvarlo come codice QR per condividerlo con altri, rendendo più semplice inviare inviti di amici.

Nintendo Switch Online, l’app si aggiorna

Tuttavia, per il momento puoi accettare solo una richiesta di amicizia da un dispositivo Nintendo Switch. Ciò significa che anche se hai installato il software Nintendo Switch Online, non puoi accettare l’invito di un amico da uno smartphone o un tablet.

Secondo The Verge, il nuovo sistema di codici di Nintendo Switch per le partite multiplayer è un ‘passo indietro’ rispetto al sistema Nintendo Network ID di Wii U. Sembra che Nintendo stia tentando di affrontare questo problema con nuovi modi in cui i giocatori possono trovare e aggiungere amici.

Nintendo ha annunciato il mese scorso tramite un tweet sul suo account giapponese che un futuro aggiornamento dell’app Nintendo Switch Online rimuoverà il supporto per alcuni modelli di iPhone e iPad precedenti. L’aggiornamento dell’app iOS oggi richiede uno smartphone con iOS 14, mentre la versione precedente era compatibile con iOS 12 e versioni successive. In altre parole, il software non è più compatibile con iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air di prima generazione, iPad mini 3 e iPod touch di sesta generazione.

Se hai uno smartphone più recente su cui è ancora installato iOS 12, puoi semplicemente aggiornare alla versione iOS corrente per continuare a utilizzare l’app. Puoi controllare la versione iOS del tuo iPhone o iPad andando su Impostazioni > Generali > Informazioni.