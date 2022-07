Uno dei problemi principali dell’acquisto dei primi modelli di telefoni pieghevoli Samsung era il prezzo, che è stato risolto con il rilascio dei modelli dell’anno scorso. I dispositivi pieghevoli Galaxy di prossima generazione, d’altra parte, potrebbero subire un lieve aumento di prezzo questa volta.

Secondo Gizpaw, un fornitore europeo sembra aver pubblicizzato i prezzi per i prossimi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 online. Secondo la fonte, entrambi gli smartphone saranno leggermente più costosi dei loro predecessori. L’opzione da 256 GB del Galaxy Z Fold 4 costerà 1.864 euro secondo gli elenchi trapelati. Inoltre, la variante da 512 GB ha un prezzo di 1.981 euro.

Galaxy Z Fold 4 e Flip 4, i nuovi dispositivi pieghevoli sono in arrivo

Secondo la pubblicazione, lo Z Flip 4 potrebbe costare 1.080 euro per il modello da 128 GB, 1158 euro per il modello da 256 GB e 1275 euro per il dispositivo da 512 GB . La fuga di notizie più recente conferma una precedente speculazione secondo cui il prossimo pieghevole a conchiglia sarà disponibile in Europa con un prezzo iniziale di 1.080 euro. Se è così, i prossimi rivali di Samsung per i migliori telefoni pieghevoli potrebbero dissuadere alcuni clienti dall’acquistare gli smartphone quando sono disponibili.

Tuttavia, date le sfide attuali che interessano le catene di approvvigionamento dei componenti e della produzione, gli aumenti dei prezzi previsti non sono del tutto sorprendenti. Tuttavia, un aumento dei prezzi contraddirebbe i recenti sforzi di Samsung per i pieghevoli tradizionali.

In termini di altro prodotto in arrivo, il prossimo Galaxy Buds Pro di Samsung potrebbe costare 225,90 euro. È paragonabile al modello dell’anno scorso, ma l’informazione più intrigante è il nome ipotizzato. I prossimi auricolari saranno conosciuti come Galaxy Buds 3 Pro, secondo l’elenco del rivenditore (anziché Galaxy Buds Pro 2 o Buds 2 Pro). Tuttavia, questo potrebbe essere semplicemente un errore di battitura.