Il 26 luglio tutti i giocatori di GTA Online potranno divertirsi con l’arrivo del DLC intitolato The Criminal Enterprises. La nuova espansione si preannuncia carica di novità e cambiamenti importanti per il titolo multiplayer.

Al fine di mostrare alcuni dei cambiamenti più importanti, i ragazzi di Rockstar Games hanno rilasciato un ricco approfondimento sulle novità del DLC. Tutti i giocatori potranno godere dell’aumento delle ricompense per gare, missioni e colpi.

Inoltre, ci saranno profondi cambiamenti al gameplay ed in particolare alla gestione dei business presenti su GTA Online. Tutte le carriere criminali sono state aggiornate con nuove missioni e soprattutto con pagamenti più alti per invogliare gli utenti a giocare.

GTA Online si sta per aggiornare con l’arrivo del DLC The Criminal Enterprises che introdurrà tantissime nuove missioni e modalità di gioco

Il DLC The Criminal Enterprises permetterà sia ai giocatori nuovi che ai veterani di migliorare la propria carriera criminale nelle quattro aree: Dirigenti, Biker, Trafficanti d’armi e Manager di Night Club.

Gli utenti in possesso di un Ufficio CEO potranno contare su una nuova manager del personale la quale fornirà carichi speciali. Inoltre, arriveranno con maggiore frequenza dei carichi pronti per la consegna e, infine, ci saranno due missioni di recupero totalmente inedite.

I proprietari di una Clubhouse dotata di un’officina personale potranno modificare anche le moto dei clienti casuali. Sono state aggiunte anche due nuove Commissioni della clubhouse e sarà possibile eseguire missione di rifornimento del bar.

La produzione di armi all’interno del Bunker servirà per rifornire gli Ammu-Nation sparsi per San Andreas. Ecco quindi che giornalmente sarà possibile ottenere una fonte di guadagno aggiuntiva. Anche le missioni di rifornimento sono state aggiornate per creare una maggiore varietà.

Infine, la gestione del Night Club prevede nuove missioni di rifornimento e gestione. Inoltre, all’interno del locale sarà possibile svolgere l’attività di buttafuori o scortare i VIP presso destinazioni sicure.