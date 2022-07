ASRock si prepara a rilasciare una linea di monitor da gioco. I nuovi display sono conosciuti come PG34WQ15R e PG27FF e il ‘PG’ nei loro nomi suggerisce che faranno parte della formazione Phantom Gaming dell’azienda.

Entrambi i modelli sono emersi in molti elenchi di certificazione, indicando che le schermate sono in via di completamento. Appaiono nell’elenco dei monitor AMD FreeSync Premium. Il PG34WQ15R ha un pannello da 34 pollici 3440×1440 VA con una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Solo 165Hz sono offerti tramite DisplayPort, con un massimo di 100Hz su HDMI. Menziona anche il supporto HDR. È probabile che questo sia costoso a seconda della sua forma finale.

ASRock, l’incursione non sorprende

Il PG27FF sembra essere un modello meno costoso, con un pannello IPS da 27 pollici 1920×1080 e una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz. Menziona anche il supporto HDR. Almeno tre varianti PG27FF sono elencate sul sito Web Digital Content Protection (DCP), PG27F15R, PG27FF1A e PG27F15R2A.

L’incursione di ASRock nel mercato dei monitor non sorprende. Asus, Gigabyte e MSI stanno diventando nomi familiari nel settore dei monitor. È un mercato davvero competitivo con tutti gli altri grandi marchi. Le voci di ASRock non sembrano fornire molto che non sia già disponibile da altri produttori, il che implica che i suoi monitor dovranno essere competitivi in ​​termini di prezzo se vogliono avere successo.

Il gioco è un affare importante ed è ancora un punto luminoso nel mercato dei PC altrimenti deprimente. Se questi display ASRock sono competitivi in ​​termini di prestazioni, funzionalità e prezzi, non c’è motivo per cui l’incursione di ASRock nel settore dei monitor non sarà un successo. Il PG34WQ15R e il PG27FF non sono stati prezzati o resi disponibili.