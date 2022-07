Il 10 agosto Samsung terrà il suo Galaxy Unpacked estivo e presenterà al pubblico tutti i nuovi dispositivi riservando particolare attenzione ai pieghevoli Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4.

Immagini e indiscrezioni varie hanno già offerto un quadro abbastanza completo di quelle che saranno le novità e gli aggiornamenti introdotti dal colosso sui suoi smartphone con display pieghevole. Di recente alcune foto hanno dato la possibilità di affermare che il Galaxy Z Fold 4 riceverà un’importante novità che gli darà modo di sfoggiare un design rinnovato.

Il display del dispositivo non sarà interrotto in maniera evidente dal meccanismo a cerniera che ne consente la chiusura e le cornici laterali saranno ancora più sottili.

Samsung Galaxy Z Fold 4: il colosso introdurrà parecchie novità!

La cerniera che consente l’apertura e la chiusura dello smartphone sarà aggiornata. Samsung introdurrà sul suo Galaxy Z Fold 4 un nuovo meccanismo la cui visibilità sarà sensibilmente ridotta. Il display, quindi, non sarà invaso dalla piega in modo esagerato come accadeva in precedenza.

Inoltre, lo smartphone si distinguerà dal modello rilasciato lo scorso anno anche per la sua forma ancora più quadrata e per la presenza di cornici ancora più sottili.

Samsung potrebbe apportare delle modifiche anche al prezzo di lancio che, rispetto allo scorso anno, potrebbe subire un leggero aumento. Stando a quanto riferito da un rivenditore, in Europa il Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà disponibile a un costo iniziale di 1863,00 euro per la versione da 256 GB e di 1981,00 euro per la versione da 512 GB.

Le informazioni relative al costo sono ancora da ritenere incerti. Tra soli pochi giorni avremo modo di scoprire tutti dettagli ufficiali sui nuovi device.