Il Samsung Galaxy Z Fold 4 e il Samsung Galaxy Z Flip 4 non dovrebbero essere presentati fino al prossimo mese, al prossimo grande evento di lancio dell’hardware di Samsung, ma ora abbiamo alcune voci sui loro successori del 2023.

Secondo The Elec. entrambi i telefoni utilizzeranno il chipset mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Quella CPU non è stata ancora rivelata, ma dovrebbe diventare ufficiale entro fine 2022. Inoltre, il Galaxy Z Fold 5 dovrebbe avere una fotocamera posteriore con triplo obiettivo, incluso un sensore primario da 50 MP, secondo le fonti di The Elec. L’ultimo telefono Galaxy Z Fold 3 ha una fotocamera posteriore da 12 megapixel + 12 megapixel + 12 megapixel.

Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 arriveranno nel 2023

Quest’ultima fonte afferma anche che i pieghevoli che Samsung introdurrà nel 2023 potrebbero essere più difficili da ottenere rispetto alle loro controparti del 2022: l’obiettivo di spedizioni è stato ‘fissato in modo prudente’ a 10 milioni di unità, rispetto ai 15 milioni di unità per Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4.

Il Flip rappresenterà la maggior parte di questi dispositivi, con Samsung che prevede che il pieghevole a conchiglia rappresenti 8 milioni dei 10 milioni di vendite. Si stima che il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 abbiano venduto poco più di 7 milioni di unità.

The Elec cita l’aumento dei prezzi delle materie prime, le incertezze economiche e le conseguenze in corso della pandemia globale di coronavirus come fattori per le spedizioni target inferiori nel 2023, ma c’è ancora tempo per Samsung per aumentare nuovamente i propri obiettivi.