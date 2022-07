Le offerte operator attack del gestore WindTre continuano ad essere le migliori. Gli utenti intenzionati ad abbandonare il loro attuale gestore possono acquistare una nuova SIM, trasferire il loro numero e richiedere una delle numerose opzioni con tantissimi Giga inclusi nel prezzo.

Ad avere la possibilità di attivare le opzioni più convenienti sono tutti i nuovi clienti provenienti da uno degli operatori low cost qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

A meno di 9,00 euro al mese, gli utenti in questione possono ottenere fino a 150 GB di traffico dati e delle ottime quantità di minuti ed SMS verso tutti i numeri.

Passa a WindTre: come ottenere l’offerta con 150 GB a un costo incredibile!

Le offerte WindTre dedicate ai clienti Iliad e MVNO attualmente disponibili sono quattro ma la migliore è la GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. A soli 8,99 euro al mese, l’offerta permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

L’offerta è disponibile in versione Easy Pay. Dunque, ogni mese il costo di rinnovo sarà automaticamente addebitato dal gestore su una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione potrà essere effettuata online, accedendo al sito ufficiale dell’operatore alla sezione “Cambia operatore” e richiedendo il trasferimento del numero. Il gestore spedirà la nuova SIM gratuitamente.