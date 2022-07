Vodafone continua a stupire non solo i suoi attuali clienti ma anche i suoi ex. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico sta proponendo a questi ultimi un’offerta praticamente imperdibile che offre ben 100 GB di traffico dati ad un prezzo inferiore ai 10 euro al mese. Vediamo di quale offerta si tratta.

Vodafone tenta i suoi ex clienti con l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico rosso sta cercando di far tornare alcuni suoi ex clienti con un’offerta che ben conosciamo. Si tratta infatti di Vodafone Special 100 Digital Edition che include ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività fino al 4G.

L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. La cosa più interessante è però il prezzo. In questi giorni, infatti, Vodafone sta proponendo questa offerta ad alcuni suoi ex clienti ad un prezzo di soli 6,99 euro.

L’operatore, in particolare, sta inviando in questi giorni alcuni SMS promozionali. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web9. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web9 entro il 28/07”.

Attivando questa offerta, sarà anche attivato automaticamente il piano tariffario Vodafone 25 New e anche altri servizi, tra i quali sono inclusi la Segreteria Telefonica, Chiamami e il servizio Recall.