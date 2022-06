Vodafone è tornata alla carica e ha deciso di tentare di riconquista il cuore di alcuni suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di riproporre una delle offerte della serie Special con ben 100 GB di traffico dati. Si tratta dell’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition.

Vodafone tenta i suoi ex clienti con un’offerta della serie Special con 100 GB

Vodafone Special 100 Digital Edition è una delle offerte che è stata apprezzata maggiormente dagli utenti. Come già accennato, in questi ultimi giorni l’operatore telefonico rosso ha deciso di riproporre questa offerta ad alcuni suoi ex clienti ad un prezzo ovviamente molto vantaggioso.

Per chi deciderà di tornare con Vodafone, infatti, il prezzo dell’offerta in questione sarà di soli 6,99 euro al mese. Inoltre, con Vodafone Club, si avranno a disposizione 10 GB di traffico dati aggiuntivi a quelli già previsti dall’offerta, per un totale quindi di 110 GB (anche con connettività 5G).

L’operatore sta offrendo l’offerta operator attack in maniera personalizzata. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato da Vodafone ai suoi ex clienti.

“Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web9. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web9 entro il 22/06”.

Vi ricordiamo che Vodafone Special 100 Digital Edition include ogni mese non solo traffico dati per navigare, ma anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti.