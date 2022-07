Quando i segnalibri non sono sufficienti, utilizziamo spesso app come Pocket ed Evernote per salvare le pagine Web che vogliamo vedere in seguito. Queste piattaforme includono la sincronizzazione multi-dispositivo e puoi persino creare note mentre salvi le pagine web. Apparentemente qualcuno di Google ha deciso che questa funzionalità dovrebbe essere disponibile per impostazione predefinita su Chrome e ampliata oltre le note per le password salvate, poiché gli sforzi di sviluppo sulla capacità di annotare le pagine Web all’interno di Chrome sono in corso almeno negli ultimi quattro mesi.

Diverse modifiche e commit su Chromium Gerrit a marzo hanno spinto il Redditor Leopeva64-2 a sospettare che Google stesse lavorando su funzionalità native per prendere appunti per Chrome. L’implementazione specifica era sconosciuta all’epoca, ma doveva imitare il lettore PDF sul browser Edge di Microsoft, in cui è possibile scrivere una nota nel PDF semplicemente selezionando il testo nel documento, facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando ‘ Aggiungi commento’ dal menu contestuale.

Google Chrome, nuove funzionalità in arrivo

Una versione di esempio semicotta delle annotazioni di pagina in Chrome Canary è stata recentemente pubblicata dal Redditor. Prendere appunti in Chrome dovrebbe funzionare in modo simile all’approccio di Edge menzionato sopra: potresti scegliere il testo sullo schermo facendo clic e trascinando il puntatore, facendo clic con il pulsante destro del mouse per accedere al menu di scelta rapida e selezionando l’opzione Aggiungi una nota.

Il Chromium Gerrit suggerisce anche un pannello laterale che visualizzerebbe tutte le note salvate. Quando visiti un sito Web in cui hai precedentemente creato delle note, viene visualizzato questo pannello. Quando fai clic su una delle note in questo pannello, verrà visualizzato il testo evidenziato per quella nota. In questa prima anteprima, ogni nota nella barra laterale ha un menu ad hamburger al di sotto con le opzioni per modificare o eliminare la nota. L’anteprima attuale, tuttavia, manca della funzionalità di modifica.

Inoltre, l’anteprima suggerisce che sarai in grado di aggiungere note alle pagine Web anche se non sono selezionati testo o altri elementi visualizzati. Dovresti essere in grado di fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto della pagina e selezionare “Aggiungi nota” dal menu di scelta rapida.