Il 10 agosto Samsung presenterà il Galaxy Z Flip4, il più grande Galaxy Z Fold4 e un paio di nuovi smartwatch. L’azienda sembra aver fatto di tutto per garantire il successo del suo prossimo telefono pieghevole, inclusa la priorità del suo rilascio rispetto alla serie Galaxy A. I primi render ufficiali dello smartphone sono trapelati la scorsa settimana e ora è stato rivelato un altro render, che ci fornisce uno sguardo migliore al telefono a meno di un mese dalla sua uscita.

Un insider del settore non divulgato ha fornito a MySmartPrice fotografie uniche dello smartphone. Il Samsung Galaxy Z Flip4 sarà disponibile in quattro diversi colori: blu, nero, crema e lavanda. La variante nera ha un aspetto quasi grigio, che lo aiuta a distinguersi dalla superficie del display secondario del telefono e dalle doppie fotocamere posteriori. È probabile che il display secondario abbia una dimensione di 2,1 pollici, leggermente più grande dello schermo da 1,9 pollici dello Z Flip3.

Samsung Galaxy Z Flip4 arriverà il 10 agosto

Nella parte inferiore del telefono sono visibili un connettore di ricarica USB di tipo C, nonché la griglia dell’altoparlante e il microfono. Non sorprende che non ci sia alcuna opzione per lo spazio di archiviazione esteso sui telefoni Samsung più recenti. Tuttavia, si è ipotizzato che sarà disponibile anche un’opzione di archiviazione da 512 GB. Nel frattempo, il chipset Snapdragon 8 Gen 1+ più potente di Qualcomm dovrebbe alimentare il prossimo pieghevole.

Lo Z Flip3 era disponibile in sette colori, tre dei quali erano disponibili solo sul sito Web ufficiale, quindi speriamo che la sua versione migliorata alla fine ci fornirà più opzioni. Inoltre, stiamo incrociando le dita sul fatto che Flip4 ha un prezzo ragionevole. Il modello base del predecessore di Samsung aveva inizialmente un prezzo ancora troppo alto per alcune persone. Mentre è probabile che il Flip4 abbia lievi miglioramenti alla durata della batteria e alle fotocamere, potrebbe essere comunque troppo costoso per alcuni acquirenti. Fortunatamente, il programma di prenotazione anticipata di Samsung offre già uno sconto consistente per presentare ai nuovi clienti questo prodotto rivoluzionario.