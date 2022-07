Google non è estraneo alla realtà aumentata, avendo aggiunto una serie di utili funzionalità ai suoi telefoni Android tramite Lens e altre app. Tuttavia, l’azienda mira a diventare più seria riguardo all’hardware AR e sta rilasciando prototipi per i test pubblici. Ciò non significa che il grande pubblico possa mettere le mani su questi prototipi. Tuttavia, Google spera che l’esposizione del pubblico possa aiutarla a migliorare la sua attrezzatura AR in circostanze del mondo reale e garantire la durata.

“Questo ci aiuterà a capire meglio come questi dispositivi possono aiutare le persone nella loro vita quotidiana”, afferma Jason Payne, project manager del gruppo Google. “E, mentre sviluppiamo esperienze come la navigazione AR, ci consentirà di prendere in considerazione aspetti come il tempo e gli incroci affollati, che possono essere difficili, se non impossibili, da duplicare completamente al chiuso”.

Google mira a migliorare il suo hardware AR

Al Google I/O 2022, il gigante della ricerca ha mostrato un prototipo AR che somigliava a un moderno Google Glass, anche se molto meno evidente. Il dispositivo è stato mostrato nel video dimostrativo interpretando e trascrivendo conversazioni in tempo reale, senza dubbio grazie alle eccellenti capacità di apprendimento automatico di Google.

Payne afferma che mentre questi prototipi avranno display, microfoni e fotocamere nell’obiettivo, non saranno in grado di fotografare o filmare. Quando si tratta di alcune varietà di occhiali intelligenti, la privacy può essere difficile da negoziare e Google presumibilmente vuole evitare lo stesso controllo che ha ricevuto con il vetro originale.

Invece, queste telecamere verranno utilizzate per visualizzare e analizzare l’ambiente circostante come segnaletica e menu, nonché per assistere nella fornitura di servizi di navigazione. Successivamente, “i dati dell’immagine vengono cancellati, a meno che non vengano utilizzati per l’analisi e la risoluzione dei problemi”. Dopo 30 giorni, queste fotografie verranno “pulite alla ricerca di contenuti sensibili” e rimosse.