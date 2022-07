Google Wallet, il software che alla fine sostituirà Google Pay in molti paesi, ha iniziato ad apparire sui telefoni delle persone. Secondo Chaiti Sen, un rappresentante di Google, la società ha “iniziato a distribuire il portafoglio agli utenti Android in 39 paesi” e sarà disponibile “per tutti gli utenti nei prossimi giorni”.

Google Wallet è stato presentato all’evento I/O del 2022, vendendolo come app per gestire tutte le tue carte digitali, non solo per il pagamento, come le carte di debito e di credito (sebbene le detengano), ma anche per le rappresentazioni digitali della tua identificazione, stato di immunizzazione, biglietti, chiavi e altro.

Google Wallet sostituirà Google Pay

Wallet sostituirà l’attuale app Google Pay nella maggior parte delle nazioni. Tuttavia, Google ha dichiarato che gli utenti negli Stati Uniti e a Singapore sarebbero stati in grado di utilizzare sia Google Pay che Wallet. La retribuzione continuerà ad esistere in quelle nazioni come meccanismo per inviare denaro agli amici.

Google Wallet ha più revisioni prima di quella che verrà rilasciata oggi. È iniziata come app di pagamento NFC nel 2011 e ora si è ampliata per incorporare altre funzionalità di pagamento come i trasferimenti di denaro peer-to-peer (a un certo punto c’era anche una carta di debito Google Wallet fisica). Google Pay è stato costituito nel 2018 quando Google lo ha integrato con Android Pay. Ora, almeno nella maggior parte dei casi, quell’app sta tornando a Wallet. È un altro cambiamento importante per le app di pagamento di Google, ma forse uno che renderà più facile mantenere le carte digitali e pagare utilizzando il tuo telefono Android.