Entro la fine dell’anno Apple lancerà il nuovo iPhone 14 che, come si sa già da tempo, i modelli saranno quattro. Stiamo parlando di iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

A riguardo, un’immagine di presunte cover per i nuovi modelli, pubblicata da DuanRui, svela nuovi interessanti dettagli. Scopriamo insieme tutte le novità.

Apple iPhone 14: le cover dicono qualcosa in più

iPhone 14 e 14 Pro avrebbero un display di dimensioni simili, si parla di 6,1″, mentre il 14 Max ed il 14 Pro Max potrebbero avere un pannello da 6,7″. Anche sulla fotocamera sono emerse alcune ipotesi. Osservando le cover sembrerebbe che il modulo fotografico del 14 Pro Max sia più grande rispetto a quello degli altri modelli. Questo dettaglio potrebbe suggerire che forse Apple ha previsto qualcosa di diverso per il suo modello di punta.

Stando alle indiscrezioni, i due modelli Pro dovrebbero essere dotati di un sensore principale da 48 MP, affiancato da uno per il grandangolo da 12 MP e da uno dedicato al teleobiettivo sempre da 12 MP. Anche la fotocamera anteriore riceverà un importante update.

Lato design, l’unica novità si potrà osservare sui due modelli Pro e Pro Max che non avranno il notch. La “tacca”, infatti, verrà sostituita da due fori che ospiteranno i sensori del Face ID ed il sensore fotografico anteriore. Sull’uscita, infine, come già detto in precedenza, il nuovo iPhone 14 potrebbe essere presentato verso metà settembre per poi essere lanciato nella settimana successiva.