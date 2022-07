La frequenza con cui WhatsApp lancia nuove funzionalità e miglioramenti è nota; per esempio, gli utenti solo di recente hanno avuto accesso a una serie di reazioni emoji con cui sperimentare. Sembra che sia in arrivo un altro importante aggiornamento.

La versione beta più recente dell’app WhatsApp per Android ha un codice che suggerisce che presto sarai in grado di pubblicare messaggi vocali come stato per l’ascolto dei tuoi contatti. Queste informazioni sono state scoperte dal team dedicato di WABetaInfo.

WhatsApp si sta preparando ad un altro grande aggiornamento

Uno screenshot fornito da WABetaInfo mostra un pulsante del microfono oltre alle opzioni di testo, foto e video che sono già disponibili per impostare il tuo stato. La funzionalità non è ancora stata pubblicata, nemmeno per i beta tester, ma dovrebbe farlo presto. Al momento puoi trasmettere una nota vocale o un file audio nel contesto di una discussione tramite WhatsApp, ma non puoi distribuirli in modo più ampio a tutti i tuoi contatti contemporaneamente. Quando la nuova funzionalità inizierà a essere implementata, non sarà più così.

Ora puoi caricare una riga di testo, un’immagine o un breve video sul tuo stato WhatsApp e sarà visibile alle persone con cui sei connesso su WhatsApp per le prossime 24 ore. Questa funzione si è evoluta per diventare molto simile alla funzione delle storie disponibile su Snapchat e Instagram. Se lo desideri, puoi scegliere quale dei tuoi contatti visualizzare l’aggiornamento del tuo stato e limitarlo solo a quelle persone.

È ragionevole presumere che i limiti di tempo e le impostazioni sulla privacy si applicheranno anche agli aggiornamenti dello stato vocale; tuttavia, al momento non è noto come esattamente tali impostazioni verrebbero mostrate all’interno dell’app stessa.