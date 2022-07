Nessuno sembra essere particolarmente soddisfatto di Netflix in questi giorni. Nonostante il successo sostenuto come Stranger Things, il pioniere dello streaming ha avuto un anno difficile. In reazione alla prima perdita di abbonati della società in più di dieci anni, Netflix ha accennato all’intenzione di lanciare un piano più economico e supportato dalla pubblicità, qualcosa a cui ha resistito in precedenza.

Netflix ha rivelato il suo partner di marketing nel suo tentativo di recuperare gli spettatori e la maggior parte riconoscerà il marchio. Microsoft parteciperà al livello supportato dalla pubblicità del gigante dello streaming, diventando infine la tecnologia pubblicitaria globale e il partner di vendita di Netflix.

Netflix ha annunciato ufficialmente l’accordo

Secondo l’annuncio di oggi, Microsoft non è solo pronta a pubblicare annunci per questo livello a basso costo ma aggiungerà alcune innovazioni agli annunci nel gioco in streaming, il tutto fornendo “protezioni della privacy” per gli utenti. Microsoft, dal canto suo, sostiene che ogni annuncio offerto a un cliente Netflix sarà servito esclusivamente attraverso la sua piattaforma, eliminando la possibilità di altri partner di vendita.

Una partnership così intrigante è destinata a suscitare discussioni, soprattutto quando la strategia pubblicitaria di Netflix prende forma. Sebbene sia previsto un focus sulle entrate pubblicitarie e sulla privacy, sottolineare il potenziale di innovazione pubblicitaria è un approccio intrigante.

Non è chiaro se Netflix intenda utilizzare il suo accordo con Microsoft per scoprire un modo più organico di inserire annunci pubblicitari, in particolare nella sua libreria di film, o se seguirà il resto del settore. Netflix è ancora nelle prime fasi di sviluppo di un livello supportato dalla pubblicità, nonostante le precedenti speculazioni suggerissero un lancio prima della fine dell’anno.