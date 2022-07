Recorder è una delle migliori applicazioni di machine learning (ML) su dispositivo di Google, disponibile solo sui telefoni Pixel. Il software di trascrizione è stato creato da Google Creative Lab come parte degli sforzi dell’azienda per sviluppare ulteriori “Pixel Smarts”.

Il registratore non solo acquisisce l’audio, ma trascrive anche le parole pronunciate in tempo reale senza la necessità di una connessione Internet. Questa conversione da voce a testo avviene completamente sul tuo Pixel, quindi rimane privato e può essere ricercato rapidamente.

Google Recorder è solo una delle app create da Creative Lab

Il programma può anche classificare rumori come musica e persino risate, mentre Smart Scrolling “contrassegna parti cruciali nella trascrizione” con parole chiave per una rapida navigazione. Le revisioni successive includevano clip condivisibili modificabili, backup su cloud e condivisione basata su collegamenti, oltre a un restyling di Material You con modalità orizzontale simile a un tablet.

Recorder, ovviamente, utilizza i progressi dell’apprendimento automatico di Google Research, ma l’app è stata progettata in gran parte dal Google Creative Lab. Il Creative Lab copre un’ampia gamma di argomenti, dalla pubblicità, al branding, ai prodotti su piccola e grande scala. Quest’ultimo comprende vari prodotti ed esperienze una tantum che vengono spesso descritti su Google Experiments.

Recorder, anch’esso sviluppato con il team di Pixel Essential Apps, è un progetto più ampio. In futuro, Google intende creare più esperienze Pixel in questo senso assumendo qualcuno che guidi “Pixel Smarts”. In modo divertente, l’azienda ha quindi rinominato l’elemento “Android System Intelligence”, che è il servizio in background che alimenta numerose funzionalità di ML ma è più ricco di funzionalità su Pixel.