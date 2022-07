Cosa c’è di più emozionante che giocare ai giochi contemporanei su una console Xbox Series? Emulare Windows 98 e giocare a vecchi giochi su hardware Microsoft contemporaneo. Per fortuna, Digital Foundry ha dimostrato che è possibile farlo utilizzando RetroArch (uno strumento che in precedenza ha consentito ad alcuni utenti Xbox di giocare a giochi per PlayStation 2), un plug-in DOSBox Pure e una copia di Windows 98.

Turok, RollerCoaster Tycoon e Command & Conquer: Tiberian Sun sono tutti mostrati in esecuzione su Xbox Series X in un video pubblicato sabato. Digital Foundry eseguiva anche software standard su Xbox, come Microsoft Paint e Word 97.

Xbox Series X con Windows 98 è possibile

Non è facile impostare tutto. Innanzitutto, devi installare RetroArch sulla tua Xbox, cosa che puoi ottenere attivando la Modalità sviluppatore, che costa 19 euro, o seguendo una procedura di caricamento alternativa piuttosto complicata. Attenzione: Archades Games, il canale dietro la lezione sulla modalità no Dev, avverte che l’adozione di quest’ultima tecnica potrebbe comportare la sospensione temporanea del tuo account Xbox Live.

Dopo aver installato RetroArch sulla tua Xbox, puoi abilitare rapidamente il core DOSBox Pure. Questa, ovviamente, non è la fine dell’avventura. È comunque necessario installare Windows 98 su DOS, utilizzando un’immagine disco per il sistema operativo. Non è un’impresa facile in sé e per sé. Quindi devi trasferire le immagini dei tuoi vecchi giochi su Xbox.

Dopo aver passato tutto questo, Digital Foundry afferma che l’esperienza è piuttosto spettacolare. Sulla base dei test di DF, i giochi sembrano funzionare bene sia sulla Series S che sulla X (chiaramente, la maggiore potenza di quest’ultima migliora leggermente l’esperienza), mentre il rendering del software sembra funzionare meglio dell’emulazione 3dfx.

Naturalmente, ci sono scelte decisamente migliori per le persone che vogliono semplicemente giocare ai giochi Windows 98. RetroArch e DOSBox Pure possono essere installati su un PC Windows, Mac o Linux standard.